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Полиция Мексики обнаружила тела 10 сгоревших музыкантов

Полиция Мексики обнаружила тела 10 сгоревших музыкантов
09:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:По предварительной информации, музыканты попали в засаду возвращаясь домой после выступления.

Обгоревшие тела по меньшей мере 10 человек были обнаружены в пятницу сотрудниками полиции в грузовике в районе Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на юго-западе Мексики. Как сообщил телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру региона, жертвами преступников стали представители коренного населения страны, входившие в состав местного музыкального коллектива Sensation.

Власти начали расследование обстоятельств инцидента. По предварительным данным, музыканты попали в засаду, возвращаясь из населенного пункта Тлайельпан после выступления. Сведений о возможных мотивах убийц обнародовано не было.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасов 18 декабря 2019 года признал, что правительство Мексики пока не достигло поставленной цели в борьбе с криминалом.

Драка в мексиканской тюрьме: 16 заключенных погибли

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности на 1 декабря 2020 года.

Как сообщалось ранее, в МИД Мексики заявили, что контрабандное оружие с США порождает организованную преступность.

Напомним, в результате взрыва на мексиканской фабрике пиротехники погибли два человека.

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Авария, Мексика, Погибшые, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Альфонсо Дурасов.
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