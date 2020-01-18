Скандал в Бразилии: помощник президента процитировал Геббельса (Видео)

Новости мира:Президент Бразилии уволил чиновник, который цитировал министра нацистской пропаганды.

Бразильский президент уволил секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвима после обнародования видео, где он цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Об этом сообщает CNN.

"Бразильский секретарь по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвим был освобожден от должности после появления в четверг видео, где он цитирует нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса", - говорится в сообщении.

Скандал возник после того, как по случаю вручения национальной премии в области культуры и искусства Альвим записал видеообращение со следующими словами: "Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национально ориентированным. Оно будет наделено большой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным. Оно будет глубоко связано с надеждами нашего народа. Или его не будет вообще".

На фоне при этом играл фрагмент оперы "Лоэнгрин" Вагнера - немецкого композитора, чьим творчеством увлекался лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Это видео было размещено в аккаунте секретариата в Twitter, но впоследствии его оттуда удалили.

После публикации видео на чиновника обрушилась волна критики. В частности, на его отставке настаивали представители Конфедерации еврейских общин Бразилии, а также члены Национального конгресса (парламента).

Администрация президента Джаира Болсонаро подчеркнула, что позиция главы государства была незыблемой, несмотря на извинения.

Следует заметить, что заявление Альвима частично совпадает со словами Геббельса, которые тот произнес во время выступления в отеле Kaiserhof в Берлине 8 мая 1933 года. Тогда он сказал: "Немецкое искусство в ближайшее десятилетие будет героическим, будет романтично романтичным, будет объективно объективным, будет националистическим с грандиозным пафосом, оно будет и благосклонным, и объединяющим - либо не будет вообще".