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Скандал в Бразилии: помощник президента процитировал Геббельса (Видео)

Скандал в Бразилии: помощник президента процитировал Геббельса (Видео)
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Президент Бразилии уволил чиновник, который цитировал министра нацистской пропаганды.

Бразильский президент уволил секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвима после обнародования видео, где он цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Об этом сообщает CNN.

"Бразильский секретарь по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвим был освобожден от должности после появления в четверг видео, где он цитирует нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса", - говорится в сообщении.

Скандал возник после того, как по случаю вручения национальной премии в области культуры и искусства Альвим записал видеообращение со следующими словами: "Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национально ориентированным. Оно будет наделено большой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным. Оно будет глубоко связано с надеждами нашего народа. Или его не будет вообще".

На фоне при этом играл фрагмент оперы "Лоэнгрин" Вагнера - немецкого композитора, чьим творчеством увлекался лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Это видео было размещено в аккаунте секретариата в Twitter, но впоследствии его оттуда удалили.

После публикации видео на чиновника обрушилась волна критики. В частности, на его отставке настаивали представители Конфедерации еврейских общин Бразилии, а также члены Национального конгресса (парламента).

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Администрация президента Джаира Болсонаро подчеркнула, что позиция главы государства была незыблемой, несмотря на извинения.

Следует заметить, что заявление Альвима частично совпадает со словами Геббельса, которые тот произнес во время выступления в отеле Kaiserhof в Берлине 8 мая 1933 года. Тогда он сказал: "Немецкое искусство в ближайшее десятилетие будет героическим, будет романтично романтичным, будет объективно объективным, будет националистическим с грандиозным пафосом, оно будет и благосклонным, и объединяющим - либо не будет вообще".

 

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Бразилия, Роберто Алвим, Джаир Болсонаро.
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