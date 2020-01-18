Ливия: сторонники Хафтара захватили стратегический порт

Новости мира:Сторонники Хафтара обещают аналогичные налеты на другие порты Ливии.

Группа сторонников командующего Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара захватила порт Аль-Зувейтина в Ливии, чтобы помешать экспорту нефти.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники, группа сторонников Хафтара захватила стратегический порт Аль-Зувейтина.

Сторонники Хафтара заявили, что доходы от экспорта нефти идут Правительству национального согласия Ливии.

По их словам, после закрытия порта Аль-Зувейтина аналогичные налеты будут совершены и на другие ливийские порты.

Официальный представитель армии Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил, что захват и закрытие порта Аль-Зувейтина являются "волей народа".

Инициаторами закрытия порта являются представители местных советов и НПО, отметил аль-Мисмари.

Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафа Саналла в своем заявлении призвал стороны не использовать экспорт нефти, которая является основным источником доходов ливийцев, в собственных интересах.

Призывы о закрытии ливийских портов являются попыткой изменить баланс сил в преддверии Международной конференции по Ливии в Берлине, отметил Саналла.