Ливия: сторонники Хафтара захватили стратегический порт

Группа сторонников командующего Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара захватила порт Аль-Зувейтина в Ливии, чтобы помешать экспорту нефти.
Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники, группа сторонников Хафтара захватила стратегический порт Аль-Зувейтина.
Сторонники Хафтара заявили, что доходы от экспорта нефти идут Правительству национального согласия Ливии.
По их словам, после закрытия порта Аль-Зувейтина аналогичные налеты будут совершены и на другие ливийские порты.
Официальный представитель армии Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил, что захват и закрытие порта Аль-Зувейтина являются "волей народа".
Инициаторами закрытия порта являются представители местных советов и НПО, отметил аль-Мисмари.
Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафа Саналла в своем заявлении призвал стороны не использовать экспорт нефти, которая является основным источником доходов ливийцев, в собственных интересах.
Призывы о закрытии ливийских портов являются попыткой изменить баланс сил в преддверии Международной конференции по Ливии в Берлине, отметил Саналла.