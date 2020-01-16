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Ливия: Хафтар согласился на перемирие

Ливия: Хафтар согласился на перемирие
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Хафтар согласился на прекращение огня в Ливии.

Накануне международной встречи по ситуации в Ливии, которая запланирована на 19 января в Берлине, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился на соблюдение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Middle East Online по результатам встречи главы МИД ФРГ Хайко Маасом с генералом Халифа Хафтаром, которая сегодня состоялась в Бенгазе.

"Генерал Хафтар дал понять: он хочет внести свой вклад в успех ливийской конференции в Берлине и, в принципе, готов участвовать в ней. Он согласился соблюдать текущее прекращения огня", - сказал Хайко Маас, который специально приехал в Бенгази.

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Это заявление прозвучало в то же время, когда Турция объявила, что отправит в Ливию свой военный контингент для поддержки правительства национального согласия.

Международная конференция по вопросам мирного урегулирования в Ливии должна состояться в Берлине 19 января.

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Среди других пунктов документа, который намеревались подписать 13 января в Москве, но не подписали из-за отъезда Хафтара, кроме введения режима прекращения огня, также было обусловлено прекращение боевых действий, определение линии столкновения, налаживание диалога между ливийцами, признание того, что решение конфликта не может быть осуществлено военным путем, а также о предоставлении гарантированного безопасного доступа гуманитарным организациям.

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Ливия, Триполи, Халифа Хафтар, Хайко Маас.
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