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Хафтар приказал остановить отгрузку нефти на востоке Ливии

Хафтар приказал остановить отгрузку нефти на востоке Ливии
00:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По приказу Халифа Хафтара порты на востоке Ливии прекратили отгрузку нефти.

Накануне международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Германии, ливийские терминалы на восточном побережье прекратили отгрузку нефти.

Как сообщает DW, приказ отдал командующий Ливийской национальной армии, генерал Халифа Хафтар.

"Порты на востоке Ливии прекратили отгрузку нефти, что может существенно ударить по ее экономике, вдвое сократив весь ливийский экспорт нефти. СМИ сообщают, что приказ о закрытии портов отдал командующий ЛПА генерал Халифа Хафтар", - говорится в сообщении.

Ливийская национальная корпорация выступила с призывом не использовать нефть как инструмент политического давления.

"Нефтяной и газовый сектор - это нерв ливийской экономики. Их не стоит использовать как карту в политической борьбе", - заявил глава NOC Мустафа Саналла.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель инициировала проведение 19 января в Берлине Международной конференции по вопросам мирного урегулирования в Ливии на уровне глав государств и правительств.

Ливия: Хафтар согласился на перемирие

Приглашение на форум отправлено в США, России, Великобритании, Франции, Китая, Объединенных Арабских Еміраів, Турции, Республики Конго, Италии, Египта, Алжира, а также в ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лигу Арабских государств.

Премьер-министр Ливии Фаес Аль Саррай и генерал Шалифа Хафтар также приглашены в Берлин.

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Ливия, Халифа Хафтар, ЛПА.
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