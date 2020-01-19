"Экстремальные погодные условия": в Канаде зафиксированы рекордные температуры

Новости мира:В Канаде зафиксированы рекордные холода.

Территории Британской Колумбии, расположенной на западе Канады, в середине недели охватили экстремальные холода. Была прекращена работа ванкуверских детских садов и многих образовательных учреждений.

Жители Эдмонтона 15-го января увидели на своих термометрах −36 градусов по Цельсию.

Город Пунци-Маунтин в районе восьми утра мог "похвастаться" рекордно низкой температурой за всю историю наблюдений: 48,2 градуса ниже нулевой отметки.

Жителям ряда населенных пунктов метеорологами были адресованы предупреждения об экстремальных погодных условиях, таких как обильные снегопады в окрестностях долины и каньона Фрейзер, сильный снег и ветер в Большом Ванкувере.

Ванкуверский международный аэропорт отменил более тридцати рейсов. Примерно столько же было задержано. С опозданием следовал железнодорожный транспорт системы SkyTrain.