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Теплая зима: в харьковском зоопарке на месяц позже легли в спячку медведи

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Теплая зима: в харьковском зоопарке на месяц позже легли в спячку медведи
09:39 Сегодня Телеграф Общественное Фото: suspilne.media

Новости Украины:Медведи в Харьковском зоопарке на этой неделе залегли в спячку.

В харьковском зоопарке в спячку легли 6 бурых и 3 гималайских медведя. Это на месяц позже из-за аномально теплой зимы. Об этом пишет Общественное.

К ежегодному сну животные готовились еще осенью. Для утепления берлог медведи используют солому; на одну берлогу надо 8 тюков.

"Позы для сна разные в зависимости от температуры. Жарко – на спине, холодно – сворачиваются клубком, мордочку под себя", – рассказала в комментарии пресс-секретарь зверинца.

Рядом с гнездом работники зоопарка ставят воду, поскольку животные просыпаются и хотят пить.

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Напомним, в Менском зоопарке Черниговской области бурые медведи начали впадать в спячку, что свидетельствует о приближении зимних холодов.

А в Национальном природном парке "Синевир" медведи до сих пор не уснули из-за слишком высокой температуры воздуха. 

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Харьков, Зоопарк, Зима, Медведи.
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