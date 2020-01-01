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В немецком зоопарке в результате пожара погибли все обезьяны

В немецком зоопарке в результате пожара погибли все обезьяны
11:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:Ночью в зоопарке немецкого города Крефельд полностью сгорел обезьянник

Из-за пожара на Новый год в обезьяннике зоопарка Крефельда погибли все обезьяны. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Отмечается, что ночью в зоопарке немецкого города Крефельд полностью сгорел обезьянник, а все обитавшие в нем животные, погибли в огне.

"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.

В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожарные тушили пожар практически всю ночь.

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Пока причины пожара остаются невыясненными. Полиция начала расследование по этому поводу.

На 2000 квадратных метрах обезьянника, построенного в 1975 году, жили орангутанги, шимпанзе, обезьяны-игрунки, летучие мыши и птицы. При этом орангутангов и шимпанзе еще до 2020 года должны были выселить в отдельное помещение.

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Германия, Пожар, Зоопарк, Крефельд, Пожар в зоопарке в Германии.
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