Зима пришла: медведи Менского зоопарка впадают в спячку

Новости Украины:Медведи в Менском зоопарке укладываются спать.

В Менском зоопарке Черниговской области бурые медведи начали впадать в спячку, что свидетельствует о приближении зимних холодов.

Об этом сообщила директор зоопарка Зинаида Максименко.

"Из шести наших медведей двое уже уснули - девочка и мальчик. Хотя самцы у нас почти никогда в спячку не впадают. Наверное, скоро будут морозы", - предположила она.

К приятным новогодним новостям директор отнесла также рождение первого в этом году малыша - 1 января в зоопарке родился ослик. Чуть раньше, в последней декаде декабря, на свет появились два муфлона.

Менский зоопарк - единственный в Украине, который расположен в райцентре (г. Мена). Он был создан в 1977 году и в настоящее время занимает площадь почти 9 га. Коллекция животных насчитывает 150 видов и составляет около 1000 особей. Ежегодно зоопарк принимает до 50 тыс. посетителей, половина из которых - дети. Зоопарк принадлежит к коммунальной собственности областного совета и финансируется из областного бюджета.