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Из-за теплой зимы в Карпатах не спят медведи

Из-за теплой зимы в Карпатах не спят медведи
15:30 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости экологии:Из 32 медведей реабилитационного центра Синевирского национального парка в спячку впали лишь трое.

В Национальном природном парке "Синевир" медведи до сих пор не уснули из-за слишком высокой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба НПП на своей странице в Facebook.

За недельный период морозов три медвежонка все же успели уснуть: Беня, Дюрий и Потапыч. Однако остальные животные не спят, а ждут похолодания.

На территории НПП "Синевир" действует реабилитационный центр, где, собственно, и обитают животные. Сюда попадают те медведи, которые выросли в неволе и никогда не впадали в зимний анабиоз.

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Специалисты ставят перед собой цель восстанавливать природные инстинкты, а значит приучать медведей спать целый сезон.

Всего там проживает 32 бурых медведя, из которых в прошлом году уснули почти все.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, погода в Киеве установила новый температурный рекорд.

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Карпаты, Мороз, Синевир, Медведи, Теплая зима.
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