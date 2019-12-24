Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве

Новости Украины:Декабрьская температура воздуха в Киеве установила очередной рекорд для этого месяца.

В понедельник, 23 декабря, погода в Киеве установила новый температурный рекорд.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 23 декабря после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году, и составило +10,2°.

В обсерватории отмечают, такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Украине временами дождь, в западных областях с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-7°, в западных областях 0-4° тепла. В Карпатах снег, температура воздуха в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве в среду дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.