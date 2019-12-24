Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости Украины:Во вторник, 24 декабря, в большинстве областей Украины дождь, температура в течение суток 3-8° тепла.

Во вторник, 24 декабря, погоду в Украине сохранится влажная и теплая погода, хотя в большинстве областей дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.

Временами ожидаются дожди, на крайнем западе страны - значительный дождь, лишь в восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, местами туман. Ветер юго-восточный (в западной части северо-западный), 7-12 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/ с. Температура в течение суток 3-8 ° тепла, днем в южной части до 12 °.

В Карпатах пройдет значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; температура в течение суток 0-3 ° мороза.

В Киеве во вторник дождь. Ночью, утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с Температура в течении суток 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,7 градусов тепла в 1995 и 2015 годах, а самая низкая – ночью на отметке 25,6 градусов мороза в 1902 году.

Прогноз погоды на 24 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 24 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Суммы – +5...+7

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +4...+6

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +6...+8

В среду, 25 декабря, в Украине временами дождь, в западных областях с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-7°, в западных областях 0-4° тепла. В Карпатах снег, температура воздуха в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве в среду дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.

Прогноз погоды на 25 декабря, фото: meteo.gov.ua

26 декабря в Украине будет облачно. Временами дождь, в западных областях с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью и днем 2-7°, в западных областях 0-4° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве и столичном регионе облачно. Временами дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью и днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 26 декабря, фото: meteo.gov.ua

27- 28 декабря в Украине местами небольшой мокрый снег, на юге и востоке страны 27 декабря небольшой дождь. Температура 27 декабря ночью и днем от 4 ° тепла до 2 ° мороза, на юге и востоке 0-6 ° тепла; 28 декабря в Украине снижение температуры на 2-4 °. В Карпатах небольшой снег; температура ночью и днем 2-8 ° мороза.

В Киеве и Киевской области 27- 28 декабря местами небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем 27 декабря от 4 ° тепла до 1 ° мороза, 28 декабря около 0 °.

Прогноз погоды на 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.