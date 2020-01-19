Новости мира:В Канаде выпало рекордное количество снега, в результате чего заблокирована работа нескольких городов.

Десятки тысяч канадцев оказались в заложниках собственных домов из-за рекордного количества снега. Об этом сообщает СВС.

"Из-за бури десятки тысяч людей остались закрытыми внутри своих домов, что привело к прекращению нормальной жизни в большей части Ньюфаундленда. Когда ветер и снегопад начал стихать, люди от Гамбо к Трепасси вздрагивали, открывая свои двери после снежных заносов, полностью загородили внешний мир", — сообщили в СМИ.

Сейчас в городах Канады работают снегоуборочные машины, чтобы предотвратить возможные аварии. В стране сохраняется чрезвычайное положение. На уборку 75 сантиметров снега понадобится некоторое время.

СМИ сообщают о жителях Авалона (полуостров Канады), которые своими силами борются со стихией. Количество снега на полуострове перевалило за 300 сантиметров. Сообщается, что люди начали прокладывать тоннели.

Канада однозначно не страна моей мечты https://t.co/HczY19xpo8 — Александр Покаташкин (@pokatashkin) January 19, 2020

Напомним, на западе США близ озера Тахо сошла лавина: один человек погиб, второй получил тяжелые ранения.