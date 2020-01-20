Прорыли тоннель: из тюрьмы Парагвая сбежали десятки "очень опасных" преступников

По меньшей мере 75 заключенных сбежали из парагвайской тюрьмы через прорытый тоннель.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление МВД Парагвая.
"По меньшей мере 75 заключенных сбежали из тюрьмы в Парагвае через подземный тоннель в воскресенье", - говорится в сообщении.
По словам министра МВД Юклидеса Асеведо, речь идёт об "очень опасных" заключенных. Большинство из них относится к бразильской преступной банде "PCC".
В ведомстве также не исключают, что заключенные попытаются пересечь границу с Бразилией
Сейчас в пограничном городе Педро Хуан Кабальеро, где находится тюрьма, подняли "уровень бдительности" до самого высокого.