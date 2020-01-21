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Щерба: Австрия не будет лоббистом российских интересов в Европе

Щерба: Австрия не будет лоббистом российских интересов в Европе
01:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В коалиционном соглашении нового австрийского правительства "прозвучала заинтересованность Австрии в сближении между Украиной и Европейским Союзом".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба считает, что новое правительство Австрии не будет лоббистом российских интересов в Европе. 

"Не думаю, что Австрия будет лоббистом российских интересов", - заявил Щерба, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что Австрия окажется среди главных лоббистов в Европе в вопросе отмены антироссийских санкций.

Посол обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении нового австрийского правительства "прозвучала заинтересованность Австрии в сближении между Украиной и Европейским Союзом": "Было четко сказано, что Украина является важной. И еще принципиальный момент: в ключевом для нас вопросе санкций против РФ Австрия будет оставаться в мейнстриме европейской политики".

Также глава украинского диппредставительства в Австрии поделился своим впечатлением от общения в прошлом с австрийскими "Зелеными", которые вошли в новое коалиционное правительство во главе с лидером "Австрийской народной партии" Себастианом Курцем.

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"Мое впечатление такое: они прагматики, честные и очень искренние в своих стремлениях как защиты прав животных, так и защиты окружающей среды. Это с одной стороны, а с другой - они понимают ситуацию, в которой наше государство находится. Я думаю, мы будем с ними хорошо работать", - заявил он.

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Европа, Австрия, Александр Щерба, Лоббист российских интересов.
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