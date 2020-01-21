Полиция установила личность вандала, осквернившего мемориал жертв Холокоста в Кривом Роге

Новости Украины:На данный момент проводятся мероприятия для установления места пребывания вандала и его задержания.

Полиция установила личность злоумышленника, который изрисовал памятник жертвам Холокоста, установленный в Центрально-Городском районе г. Кривой Рог Днепропетровской области.

"В ходе расследования были опрошены свидетели происшествия, снято видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщалось, памятник был осквернен 19 января. Полиция не сообщала о характере повреждений мемориала, однако на фотографиях, которые опубликовал в своем Твиттере посол Израиля в Украине Джоэль Лион, видно, что на мемориальной стеле, установленной в память о погибших во Вторую мировую войну евреях Криворожья, закрасили красной краской надпись.