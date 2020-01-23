Эксперты назвали торговое соглашение США и Китая не очень реалистичным

Новости мира:Китай согласился признавать безопасность некоторых продуктов питания из США, чего избегал многие годы, в частности, говядины, куриного мяса.

Подписанное на днях торговое соглашение между Китаем и США является больше политическим документом, чем экономическим, поэтому некоторые его положения вряд ли реалистичны. С этим согласились участники посвященной этому вопросу дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"С американской стороны это было четко политическое соглашение... Оно на самом деле не решает большинство основных системных вопросов в долгосрочных китайско-американских торговых отношениях", - констатировал Чад Боун, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, который ознакомился с этим юридическим соглашением объемом почти 90 страниц.

"Самым громким" в документе является, по его словам, обязательство Китая увеличить на 200 млрд долларов американский импорт в ближайшие 2 года.

"Это очень большая цифра ... Но когда начинаешь смотреть данные, то эта цифра выглядит невероятно нереалистичной", - сказал эксперт.

Впрочем, добавил он, это дает бонусы президенту США Дональду Трампу в его предвыборной кампании, несмотря на то, какими на самом деле будут преимущества этого соглашения для его страны.

Новыми элементами соглашения является то, что касается правил торговли, подчеркивалось в ходе дискуссии. В частности, усиливается акцент на защите прав интеллектуальной собственности, поскольку одной из основных проблем для американской стороны остается "кража интеллектуальной собственности американских компаний, вынужденная передача технологии". Китай на бумаге согласился улучшить ситуацию, в частности, путем внесения определенных изменений в национальное законодательство, усиливая защиту бизнес-тайн, пересматривая вопросы лицензирования.

Также Китай согласился признавать безопасность некоторых продуктов питания из США, чего избегал многие годы, в частности, говядины, куриного мяса.

Позитивом является то, что Китай согласился предоставить дополнительный доступ к рынку финансовых услуг, области страхования, электронных платежей, банковского сектора.

"Есть очевидный большой прогресс, но есть и то, чего в соглашении нет", - подчеркнул Боун. В частности, в документе ничего не сказано о субсидиях государственным предприятиям, там почти не говорится о тарифах, которые были введены во время торговой войны, следовательно, остаются в силе пошлины на китайский импорт, введенные американской администрацией на общую сумму 360 млрд долларов, так же как и пошлины на 50% американского экспорта в Китай, введенные Пекином, констатировал эксперт.

По мнению директора Национального института экономических исследований Китайского фонда реформ Фань Гана, наличие соглашения "это лучше, чем ничего". По крайней мере, считает он, это несколько снижает проблему, связанную с неуверенностью, вызванной торговой войной. С китайской стороны можно надеяться на то, что в течение года-двух не будет новых штрафных тарифов на китайские товары, подченркнул эксперт.

Фань видит, однако, две основные проблемы в соглашении. Первая - что соглашение не меняет торговую модель. Китаю «разрешили» закупать первичные товары, такие как соя, говядина, природный газ, но это то, что можно купить и у развивающихся стран, сказал экономист. Он убежден, что если Китай будет экспортировать такую сырьевую продукцию из США, то пострадают развивающиеся страны, у которых КНР сейчас закупает этот ассортимент.

В то же время США, как наиболее развитое технологическое государство по-прежнему не собирается продавать Китаю высокотехнологические продукты.

Вторая проблема - это то, что объемы и ассортимент товаров определены правительствами, а не продиктованы рынком.

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Президент Института инновационных идей Линь Ян также сделала акцент на соревновании в области новых технологий. США продолжают удерживать лидирующие позиции в научных исследованиях, однако Китай является "более агрессивным" во внедрении их в производство, что сделает конкуренцию еще более жесткой. КНР, которая еще не достигла уровня развитой страны, все больше бросает вызов, составляет конкуренцию США в этом плане, сообщила она.

Оба представителя с китайской стороны убеждены, что принципиально политика США к Китаю не изменится: США будут придерживаться принципа сдерживания Китая.

Как позитив все собеседники подчеркнули то, что торговое соглашение является определенным "психологическим импульсом для обеих сторон двигаться дальше, искать решения, снимать напряженность в отношениях", что она может все же создать условия для большего доверия между сторонами, а от диалога между КНР и США выигрывают все остальные.

Как сообщалось, в период президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты несколько раз повышали пошлины на китайскую продукцию. Китай принял ответные меры, что привело к торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые институты неоднократно обращали внимание на обострение торговых отношений между США и Китаем как на фактор, который негативно влияет на рост мировой экономики.

Однако позже представители Китая и США договорились о поэтапной отмене введенных пошлин. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ 15 января в Белом доме подписали первую фазу торгового соглашения.