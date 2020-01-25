Скачать
Суббота, 25.01.2020
Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае
Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
25 января - приметы и обряды на Татьянин день
25 января - приметы и обряды на Татьянин день

Уганда страдает от желтой лихорадки: зафиксировано 3 смерти

Уганда страдает от желтой лихорадки: зафиксировано 3 смерти
09:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Вспышка желтой лихорадки в Уганде уже унесла 3 жизни.

Власти Уганды подтвердили три случая смерти на территории страны от желтой лихорадки.

Об этом заявила министр здравоохранения Уганды Рут Асенг, сообщает Xinhua.

"Были взяты анализы крови и посланы в Угандийский исследовательский институт вирусологии, который подтвердил заражение желтой лихорадкой", - сказала Асенг.

По её словам, две смерти были зафиксированы в этом месяце и еще одна — в конце прошлого года.

Министр добавила, что власти страны и ВОЗ уже развернули группы быстрого реагирования для "поддержки расследования, активного поиска случаев инфицирования и общественной подготовки".

Кроме этого, Уганда обратилась с запросом на получение вакцин от смертельной болезни в Международную координационную группу, которая хранит их мировой запас.

В Китае начали строить клинику для лечения короновируса: открытие через 6 дней

"Мы ожидаем, что в течение двух недель вакцины прибудут и начнется процесс вакцинации... Все, кто прибывает в Уганду или выезжает из нее, должны быть привиты от желтой лихорадки. Призываем путешественников придерживаться этих требований, чтобы минимизировать риск распространения желтой лихорадки во время международных путешествий", - подытожила чиновник.

Отмечается, что вспышки заболевания были зарегистрированы в центральной и северо-западном районах страны.

Как известно, желтую лихорадку преимущественно переносит определенный тип москитов, что проживает в тропических и субтропических регионах мира. Если не обнаружить болезнь вовремя, инфицированного постигнет почечная недостаточность и вероятна кома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Африка, Уганда, Лихорадка, Желтая лихорадка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
02 Зеленский: Украине сейчас нужен такой премьер, как Гончарук
03 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
04 ТОП-10 животных, открытых в 2019 году (Фото)
05 В Киеве неизвестные заблокировали помещение: полиция задержала 25 человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
В Кении террористы обстреляли рейсовый автобус
В Кении террористы обстреляли рейсовый автобус
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь