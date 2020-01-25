Уганда страдает от желтой лихорадки: зафиксировано 3 смерти

Новости мира:Вспышка желтой лихорадки в Уганде уже унесла 3 жизни.

Власти Уганды подтвердили три случая смерти на территории страны от желтой лихорадки.

Об этом заявила министр здравоохранения Уганды Рут Асенг, сообщает Xinhua.

"Были взяты анализы крови и посланы в Угандийский исследовательский институт вирусологии, который подтвердил заражение желтой лихорадкой", - сказала Асенг.

По её словам, две смерти были зафиксированы в этом месяце и еще одна — в конце прошлого года.

Министр добавила, что власти страны и ВОЗ уже развернули группы быстрого реагирования для "поддержки расследования, активного поиска случаев инфицирования и общественной подготовки".

Кроме этого, Уганда обратилась с запросом на получение вакцин от смертельной болезни в Международную координационную группу, которая хранит их мировой запас.

"Мы ожидаем, что в течение двух недель вакцины прибудут и начнется процесс вакцинации... Все, кто прибывает в Уганду или выезжает из нее, должны быть привиты от желтой лихорадки. Призываем путешественников придерживаться этих требований, чтобы минимизировать риск распространения желтой лихорадки во время международных путешествий", - подытожила чиновник.

Отмечается, что вспышки заболевания были зарегистрированы в центральной и северо-западном районах страны.

Как известно, желтую лихорадку преимущественно переносит определенный тип москитов, что проживает в тропических и субтропических регионах мира. Если не обнаружить болезнь вовремя, инфицированного постигнет почечная недостаточность и вероятна кома.