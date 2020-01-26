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Австралийские военные приходят кормить спасенных коал

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Австралийские военные приходят кормить спасенных коал
08:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости мира:Австралийские военные спасатели в свободное время кормят спасенных животных.

В Австралии уже несколько месяцев бушуют масштабные пожары, которые унесли жизни сотен миллионов животных и десятков человек. К спасению природы континента присоединились все неравнодушные. Среди них и австралийская армия, которая помогает как бороться с пожарами, так и спасать животных.

В своем фейсбуке 9 бригада австрийского войска показала, как военные Сил чрезвычайной поддержки в свободное от тушения пожаров время кормят спасенных животных.

"Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы в Клиленде. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка",– отметили в бригаде.

Напомним, мощные лесные пожары в Австралии длятся еще с сентября 2019 года. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.

Погибли по меньшей мере 28 человек. Эксперты также допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли и вовсе вымереть.

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Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.

Впоследствии Австралия также страдала от мощных ливней и гроз. Вдоль западного побережья страны пролетел циклон. Также страну накрыли жуткие пыльные бури, которые погрузили город в темноту.

На смену пылевым бурям пришел град размером с мяч для гольфа. Он уничтожил сотни частных угодий. Больше всего пострадали штаты Новый Южный Уэльс и Канберра.

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Австралия, Пожары в Австралии, Коалы, Австралийские военные, Австралийские спасатели.
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