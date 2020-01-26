На Бразилию обрушились сильные ливни, погибли десятки человек

Сильные дожди вызвали наводнения и оползни на юго-востоке Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает AP.
"Два дня сильных дождей вызвали наводнения и оползни на юго-востоке Бразилии, в результате которых погибли по меньшей мере 30 человек", - пишет издание.
Местные жители работают над очисткой грязи и мусора вокруг домов, разрушенных оползнем после сильных дождей в бразильском штате Минас-Жерайс.
Чиновники гражданской обороны заявили, что 17 человек указываются пропавшими без вести, а 2600 были эвакуированы из их домов в штате Минас-Жерайс, потерпевшего 48 часов проливных дождей.
Напомним, ранее сообщалось, что результате проливных дождей на юго-востоке Бразилии погибли семь человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.