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Тропические ливни в Бразилии: погибли десятки людей (Видео)

Тропические ливни в Бразилии: погибли десятки людей (Видео)
10:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В результате сильных тропических ливней в бразильском штате Минас-Жерайс погибли по меньшей мере 46 человек.

Штаты на Юго-Востоке Бразилии накрыли тропические ливни - они спровоцировали наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Погибли по меньшей мере 46 человек, более 25 000 – эвакуированы.

36 людей погибли в штате Минас-Жерайс, где выпало рекордное количество осадков за одни сутки. Еще 9 – в прибрежном штате Эспириту-Санту.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеорологических наблюдений количество осадков - 171,8 мм.

Водная стихия: В Бразилии заявили о новых погибших

Напомним, власти Бразилии заявили, что в последствии сильных дождей и наводнений погибли не менее 46 человек.

"По меньшей мере 46 человек погибли в Бразилии, а более 25 тысяч были перемещены из-за широкомасштабных наводнений после штормов и сильных дождей, которые пролетели юго-востоком страны, заявили власти в воскресенье", - пишут местные СМИ.

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Бразилия, Ливень, Дождь, Потоп, Ливни в Бразилии.
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