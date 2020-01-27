Второе подозрение: В Канаде заявили о новом случае заражения коронавирусом

Новости мира:В Торонто заявили о втором случае подозрения на смертельный вирус из Китая.

В канадском Торонто изучают два случая подозрения на смертельный коронавирус, который распространился в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

"Второе подозрение на новый коронавирус изучается в Торонто", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что женщина является женой первого человека, у которого заподозрили коронавирус.

Диагноз еще не установлен. На данный момент она пребывает в изоляции с тех пор, как вернулась со своим мужем с Китая.

Как сообщалось ранее, в США пять человек заболело из-за китайского коронавируса.