Планы по спасению: Германия подумывает об эвакуации своих граждан из Уханя

Новости мира:В Германии заявили, что уже создан штаб, который изучает целесообразность эвакуации своих граждан из китайского Уханя.

В МИД Германии 27 января создан кризисный штаб, который изучает вопрос о целесообразности эвакуации около 90 граждан ФРГ из китайского Уханя, в котором зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом заявила официальная представительница МИД ФРГ Мария Адебар.

"В этом кризисном штабе мы интенсивно изучаем все опции, в том числе возможность эвакуации наших граждан", - заявила Адебар.

Она добавила, что сейчас нет информации, что кто-то из немцев заразился.

В Ухань направляется представитель консульской службы посольства ФРГ в Берлине, который на месте оценит ситуацию, а после его отчета будет принято решение.

В свою очередь представитель немецкого Минздрава Зузанне Вакерс заверила на брифинге, что Германия хорошо подготовлена к возможной вспышке заболевания коронавирусом. "У нас хорошая система здравоохранения, и мы сможем, если появятся подозрительные случаи, быстро их идентифицировать, а пострадавших – изолировать и лечить", - заявила Вакерс.

По ее словам, 2 недели назад был создан координационный механизм между центральной властью и землями, а также аэропортами, в которых размещены информационные плакаты.

В самой Германии к принятию больных подготовлены клиники в Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Мюнхене и Дюссельдорфе.

Единственный подозрительный случай, в Берлине, не был подтвержден.

Согласно выводам Института Роберта Коха (RKI), риск заболевания коронавирусом в Германии считается низким.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником могут быть животные. Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Австралии, Камбодже.

По последним данным, в результате заболевания скончались 80 человек, а количество инфицированных составляет 2744 человека.

Коронавирусы – это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса является лихорадка и затрудненное дыхание.