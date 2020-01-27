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Эпидемия в Китае: Малайзия вводит ограничения на въезд

Эпидемия в Китае: Малайзия вводит ограничения на въезд
15:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Малайзии решили ввести ограничения на въезд граждан Китая.

Правительство Малайзии вводит запрет на посещение страны жителями китайского Уханя и близлежащих к нему районов провинции КНР Хубэй, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на заявление департамента малазийского премьер-министра.

В заявлении, опубликованном в понедельник, говорится, что Малайзия прекратит выдачу виз китайским путешественникам из районов Китая с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Отмечается, что такое решение было принято после консультации с экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщил ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

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Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй. Эпицентром заболевания является административной центр провинции город Ухань.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

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На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

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Китай, Эпидемия, Малайзия, Вирус.
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