Эпидемия в Китае: Малайзия вводит ограничения на въезд

Новости мира:В Малайзии решили ввести ограничения на въезд граждан Китая.

Правительство Малайзии вводит запрет на посещение страны жителями китайского Уханя и близлежащих к нему районов провинции КНР Хубэй, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на заявление департамента малазийского премьер-министра.

В заявлении, опубликованном в понедельник, говорится, что Малайзия прекратит выдачу виз китайским путешественникам из районов Китая с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Отмечается, что такое решение было принято после консультации с экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщил ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй. Эпицентром заболевания является административной центр провинции город Ухань.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.