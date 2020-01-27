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Китайцам в Монголию пути нет: Власти закрыли границу из-за коронавируса

Китайцам в Монголию пути нет: Власти закрыли границу из-за коронавируса
15:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Монголии закрыли границу с Китаем для остановки распространения коронавируса из Китая.

В Монголии повысили меры безопасности из-за распространения коронавируса: закрыты пункты пересечения границы с Китаем, а также все учебные и дошкольные заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное монгольских издание Montsame.

Сообщается, что в воскресенье, 26 января, Кабмин Монголии провел внеплановое заседание для обсуждения мер безопасности из-за распространения коронавируса.

"Было решено закрыть пункты пересечения границы с Китаем для автотранспортных средств и пешеходов, начиная с понедельника, 27 января", - сообщили в СМИ.

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Указано, что нет подтвержденных случаев коронавируса в Монголии, однако из-за близости к Китаю, существует высокая угроза его распространения.

"Кабинет министров приказал закрыть все университеты, высшие учебные заведения и центры профессиональной подготовки, а также международный детский лагерь Найрамдал до 2 марта 2020 года. 24 января, в пятницу, Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о закрытии всех школ и детских садов в стране с 27 января 2020 по 2 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время карантина обучения в школах и детских садах будет происходить онлайн и с помощью телекурсов.

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"Кабинет министров обязал отменить все виды общественных собраний, включая деятельность учебных центров, киберигрових центров, общественных экскурсий, детских площадок для игр, автошкол и т.д.", - указано в сообщении. 

Также указано, что Кабмин Монголии издал распоряжение приобрести все необходимое медицинское оборудование для больниц, а с помощью резервного фонда будут финансировать закупку лекарств и зарплаты для медицинских представителей. В национальном центре инфекционных болезней Монголии в Улан-Баторе установили 150 дополнительных коек. Сегодня, 27 января, в Монголию доставят оборудование из Японии для обнаружения вируса. 

Отмечается, что в Ухане проживает 31 монгольский студент. Их отвезут в Монголию

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Как сообщалось ранее, стали известны подробности распространения нового коронавируса в Китае: за сутки количество больных, у которых подозревают коронавирус 2019-nCoV, увеличилось вдвое, до 6 тыс. человек, а среди больных коронавирусом - девятимесячный младенец. Кроме того, во время карантина 5 миллионов жителей Уханя покинули город на новогодние праздники.

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Китай, Монголия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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