"Взяли с поличным": В России задержали японского шпиона

Отмечается, что задержанный "пытался получить секретные данные о российском военном потенциале".
В Министерстве иностранных дел России заявили о задержании "с поличным" жителя Японии, который пытался "получить секретные данные о российском военном потенциале".
Отмечается, что инцидент произошел еще 25 декабря во Владивостоке.
В связи с задержанием советнику-посланнику посольства Японии вручена нота протеста.
Также в сообщении говорится, что задержанный находился в России по журналистской визе.
Он уже покинул территорию России. Ранее сообщалось, как в России на марше за мир в Украине задержали троих человек.