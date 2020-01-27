"Взяли с поличным": В России задержали японского шпиона

В России заявили о задержании японского шпиона, пытавшегося получить секретные данные в военном потенциале РФ.

Отмечается, что задержанный "пытался получить секретные данные о российском военном потенциале".

В Министерстве иностранных дел России заявили о задержании "с поличным" жителя Японии, который пытался "получить секретные данные о российском военном потенциале".

Отмечается, что инцидент произошел еще 25 декабря во Владивостоке.

В связи с задержанием советнику-посланнику посольства Японии вручена нота протеста.

Также в сообщении говорится, что задержанный находился в России по журналистской визе.

Он уже покинул территорию России. Ранее сообщалось, как в России на марше за мир в Украине задержали троих человек.