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"Держава-победительница": Россия хочет закрепить за собой статус победителя Второй мировой

"Держава-победительница": Россия хочет закрепить за собой статус победителя Второй мировой
14:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Совет Российской Федерации предложили закрепить статус России как страны победителя во Второй мировой.

Глава временной комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член рабочей группы по подготовке изменений в конституцию РФ Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй мировой войне, в особенности в связи с попытками ряда государств переписать историю, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

"Наша преамбула позволяет ее расширить с тем, чтобы включить туда некоторые основополагающие моменты нашего национального и исторического бытия", — сказал Пушков журналистам по итогам заседания группы в Общественной палате РФ. Он заметил, что преамбулы конституций ряда других стран "очень пространны и обширны".

По мнению члена Совфеда, в преамбуле "должны быть закреплены основные принципы существования" государства, "основные исторические точки".

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"Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование и внутреннее, и международное", — продолжил Пушков, напомнив, что Россия занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето именно на основе того, что СССР был признан вместе с союзниками победителем в войне. Он выразил уверенность в том, что данный факт должен быть отмечен в конституции как одна из основ существования государства и национальной идентичности.

"Посмотрите, какая мощнейшая атака идет сейчас на историю, какие усилия предпринимаются для переписывания истории", — продолжил Пушков. В качестве примера он привел недавний доклад МИД Латвии, в котором РФ обвиняется в неправильной интерпретации европейской истории и нарушении международных норм. "Я должен сказать к сведению авторов этого доклада из Риги, что никаких международных норм, кроме того, что Россия признана державой-победительницей во Второй мировой войне на основе Устава ООН, решений Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, не существует", — подчеркнул политик.

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"Здесь надо принять принципиальное решение — будем ли мы использовать преамбулу для того, чтобы расширить подтверждение и закрепление тех принципов, на которых основано наше государство, тех ценностей, на которых основана наша страна и наше общество", — резюмировал Пушков.

Напомним, в субботу в Совете Федерации РФ отреагировали на слова Качиньского о компенсации Польши за Вторую мировую.

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Россия, РФ, 20.
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