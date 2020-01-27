ФСБ России приостановило следствие против украинских моряков

Новости Украины:Россия приостановила расследование по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Предварительное следствие по делу задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинских моряков приостановлено, сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемых Николай Полозов.

"Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков", - сказал Полозов.

Адвокат уточнил, что основания и мотивы принятого решения будут известны после получения защитной копии постановления следствия.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, вместе с их экипажами.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, 18 ноября были переданы украинской стороне.

В конце ноября стало известно, что ФСБ РФ продлила срок следствия до 25 января 2020 года для проведения ряда следственных действий.