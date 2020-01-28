Трюдо рассказал в парламенте Канады о расследовании катастрофы самолета МАУ

Новости мира:Эндрю Шир поблагодарил премьер-министра Джастина Трюдо за информирование оппозиции и всех канадцев о ситуации с катастрофой.

Депутаты канадского парламента на первой сессии нового созыва почтили минутой молчания память жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который разбился 8 января в Иране.

“Как договорено во время обсуждений между представителями всех партий в парламенте, существует согласие относительно чествования минутой молчания жертв катастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" PS752. Приглашаю депутатов встать”, - объявил спикер парламента Энтони Рота.

После минуты молчания лидер оппозиции Эндрю Шир поблагодарил премьер-министра Джастина Трюдо за информирование оппозиции и всех канадцев о ситуации с катастрофой. Он также поинтересовался у главы правительства прогрессом в привлечении к ответственности виновников и возвращении в Канаду тел погибших.

“Мы привержены поддержке родственников и близких, нашими приоритетами остаются прозрачность, подотчетность и справедливость. Я прямо сказал президенту Рухани, что канадцы требуют от иранских властей всемерного сотрудничества... Мы продолжаем ожидать полной прозрачности и полноценного расследования от Ирана”, - отметил Трюдо.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет компании "Международные авиалинии Украины". На его борту находились 176 человек. Среди них 11 украинцев, в том числе девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.