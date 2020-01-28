Канада обогатилась на переезде семьи принца Гарри

Новости мира:Переезд принца Гарри и Меган Маркл уже принес Канаде $28 миллионов.

Повышенное внимание мировых СМИ к Канаде после переезда принца Гарри с семьей уже принесло бренду страны минимум 28 млн долл.

Соответствующие подсчеты провела маркетинговая компания "Apex Marketing", сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

В компании подсчитали количество упоминаний о королевской чете в мировых СМИ и на социальных платформах в январе и пришли к выводу, что для привлечения подобного внимания Канаде пришлось бы потратить не менее 28 млн долл. "Если точно, то маркетинговая фирма подсчитала, что добавленная стоимость для бренда Канады от всего медиапокрытия между 1 и 22 января 2020 года составила $28,211,911", - утверждает CBC News.

По убеждению экспертов, переезд герцога и герцогини Сассекских в Канаду окажет и другие положительные эффекты на экономику страны. "Они покажут фото своего жилья и видов вокруг него. Это сделает локацию популярным направлением для туристов, что в свою очередь поможет недвижимости", - рассказал президент "Apex Marketing" Эрик Смолвуд.

CBC News отмечает, что Меган Маркл и принц Гарри будут привлекать внимание к каждому бизнесу, услугами или товарами которого будут пользоваться. "Гарри и Меган могли бы жить где угодно, однако выбрали Канаду. Это значит, что почти каждый раз, когда мир будет говорить об известной паре, он будет слышать и об этой стране и о том, чем герцог и герцогиня Сассекские здесь занимаются", - говорится в материале.