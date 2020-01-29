За перевозку мигрантов двух россиян в Греции посадили почти на 400 лет

Новости мира:За 2019 год чуть менее 111 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море, направляясь в Европу, почти 1300 погибли в дороге.

Суд греческого города Каламата приговорил двух россиян к 395 годам заключения, а также штрафу в 6 млн евро за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Афинах.

«Апелляционный суд греческого города Каламата вынес обвинительные приговоры двум российским гражданам - Платону Давыдову и Антону Каррамову. Они были задержаны здесь в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Греции. Обоих приговорили к длительным срокам заключения - 395 годам и штрафу в размере более 6 млн евро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Греции закон очень строг к тем, кто перевозит нелегалов. За первого мигранта их приговаривают к 15 годам лишения свободы, а за каждого следующего - к 7,5 года. Таким образом срок заключения может достигать сотен лет.

Как сообщалось, в течение минувших выходных два спасательных судна в Средиземном море взяли на борт свыше 480 мигрантов, которые пытались добраться до европейских стран.