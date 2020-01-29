Коронавирусом уже заболело 6 тысяч человек во всем мире

Новости мира:Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 тысяч человек.

По состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось на более чем 1,5 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 130 человек, сообщается на сайте онлайн-мониторинга ситуации с "уханьским" коронавирусом "gisanddata.maps.arcgis.com".

Так, по состоянию на 18.00 вторника по Киеву всего в мире подтверждено 6057 заболевших, случаев летального исхода - 132 (все в Китае), а выздоровевших – 110.

При этом как сообщает госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, всего в стране по состоянию на 00:00 часов среды по местному времени (18:00 вторника по Киеву) число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, число случаев летального исхода - 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни.

Помимо Китая растет количество заразившихся коронавирусом в других странах мира. Так, согласно онлайн-мониторингу, 14 человек заболели в Таиланде, по 7 человек в Японии, Малайзии и Сингапуре; по 5 - в Австралии и США; по 4 человека – во Франции, Германии и Южной Кореи; по 2 – в Канаде и Вьетнаме; по 1 – в Камбодже, Непале и Шри-Ланке.

С декабря прошлого года, когда были обнаружены первые заболевшие в административном центре Хубэя городе Ухане, число успешно прошедших курс лечения и выписанных из больниц достигло 103 человек.

Как отметила газета "Цзянькан шибао" ("Здоровье"), по состоянию на среду число случаев новой пневмонии превысило число подтвержденных случаев атипичной пневмонии (SARS) 2003 года. По официальным данным, с конца 2002 года по 16 августа 2003 года на материковой части Китая было зарегистрировано 5 тыс. 327 случаев атипичной пневмонии, излечено 4 тыс. 959 больных, зарегистрировано 349 случаев летального исхода.

За минувший вторник число больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 840 человек, составив 3 тыс. 554 человека, сообщила в ночь на среду центральная газета "Жэньминь жибао".

Болезнь стремительно распространяется по городам и уездам провинции - в административном центре Хубэя городе Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания, зарегистрировано 315 новых случаев заражения, остальные распределились в разной степени по другим населенным пунктам.