В Сомали уничтожили базу террористов "аш-Шабаб"

Новости мира:В течение этой недели сомалийские военные и международные партнеры провели вблизи города Джилиб на юге страны несколько успешных операций.

Сомалийские и американские военные нанесли авиаудар по расположенной на юге страны базе террористов, полностью уничтожив ее.

Об этом Xinhua сообщил представитель правительства Сомали Мухтар Омар Измаил.

“В результате удара была уничтожена одна база аль-Шабаб. Неспособность контролировать собственную территорию свидетельствует о слабости власти аль-Шабаб”, - сказал Измаил.

Он добавил, что в результате действий военных гражданские не пострадали.

“Всего несколько лет назад аль-Шабаб доминировал на большинстве территории южного Сомали, но сейчас, под давлением сил Сомали, США и Африканского союза, их заставили их отступить”, - подчеркнул Измаил.

Напомним: несмотря на международные усилия, террористы аль-Шабаб, которые стремятся захватить власть в Сомали, до сих пор контролируют некоторые центральные и южные регионы страны и регулярно устраивают кровавые теракты.