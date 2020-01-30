Коронавирус в Индии: Власти зафиксировали первый случай заражения

Новости мира:В Индии власти заявили о первом случае заболевания коронавирусом из Уханя.

В штате Керала в Индии подтвердили первый случай коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Индия в четверг заявила, что у пациента в южном штате Керала обнаружили положительный результат на новый коронавирус. Это первый в стране случай вируса, который появился в Китае и на данный момент убил 170 человек", - говорится в сообщении.

Пациентом оказался студент Уханского университета в Китае. Сейчас он находится в изоляторе в больнице. Состояние пациента стабильное.

Как сообщалось ранее, количество умерших от коронавируса возросло до 170, также первый случай болезни подтвердили в Тибете, и сейчас вирус распространился на все регионы Китая.

Добавим, вспышка смертельного коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года.