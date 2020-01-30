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В Бермудском треугольнике нашли корабль, который пропал 95 лет назад

В Бермудском треугольнике нашли корабль, который пропал 95 лет назад
13:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Ученые обнаружили корабль, который затонул в Бермудском треугольнике почти 100 лет назад.

Группа подводных исследователей и морских археологов обнаружила злополучный корабль примерно в 35 морских милях от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.

29 ноября 1925 года Cotopaxi отправился из Чарльстона, Южная Каролина, в Гавану, Куба, под командованием капитана В. Дж. Мейера с грузом угля и с командой из тридцати двух человек.

Судно было официально объявлено утерянным 31 декабря, сообщает nv.ua. Поиски сухогруза начались с того, что морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом, чтобы помочь найти таинственный корабль.

"Уолтерс просмотрел судовые записи в архивах компании Ллойд, которая была страховым брокером для SS Cotopaxi. Там он обнаружил кое-что ранее неизвестное: корабль отправил беспроводные сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как он покинул Чарльстон", — рассказывают авторы открытия.

В этом районе у побережья города Сент-Огастин 35 лет назад уже были найдены обломки неизвестного судна. Тогда эту местность назвали Медвежье крушение и не связали с пропавшим Cotopaxi. Однако с учетом новой информации ученые вновь вернулись на место кораблекрушения и вместе с дайверами и экспертами из морского музея Сент-Огастин установили, что Медвежье крушение — на самом деле обломки SS Cotopaxi.

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"После обсуждения и оценки всех имеющихся доказательств, команда почувствовала уверенность в том, что" Медвежья катастрофа "действительно является последним местом упокоения потерянного Cotopaxi" — объясняет в своем заявлении телеканал Science Channel, который снимает фильм об этом открытии. Этой информацией ученые также поделились с Дугласом Майерсом, внуком капитана SS Cotopaxi.

"Майерс согласился, что команда наконец нашла корабль дедушки после того, как тот пропал без вести почти 100 лет назад", — добавили авторы работы.

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Ученые, Бермудский треугольник, Корабль, Находка.
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