Пропал украинский моряк, который направлялся из Нигерии в США

Новости Украины:Украинский моряк пропал с борта иностранного судна.

Родственники и активисты просят помочь в розыске украинского моряка, пропавшего с борта судна, которое направлялось из Нигерии в США.

Об этом сообщает благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

"К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, пропал с борта судна в пятницу 24.01.2020. Точно известен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", - говорится в сообщении.

Как указывается, речь идет о Евгении Масленникове, 1983 г. р.

Уточняется, что, по информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на судне Green Italia, выполнявшем рейс под флагом Багамских островов из Нигерии в США.

Фонд "Ассоль" отметил, что обратился в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам.