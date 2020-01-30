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Четверг, 30.01.2020
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Не посещайте Уганду: В МИД советуют украинцам воздержатся от поездок из-за лихорадки

Не посещайте Уганду: В МИД советуют украинцам воздержатся от поездок из-за лихорадки
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В МИД рекомендуют украинцам воздержатся от поездок в Уганду из-за опасности заболевания желтой лихорадкой.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Уганда в связи со случаями заболевания желтой лихорадкой.

Об этом сообщается на сайте МИД.

"В связи со случаями заболевания желтой лихорадкой в западной и северо-западной части Республики Уганды МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну", - отмечается в сообщении.

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В МИД также рекомендовали гражданам Украины в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, безотлагательно обращаться по телефону "горячей линии" в посольство в Республике Кении (+254 733366366), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

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Украина, МИД, Уганда, Лихорадка.
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