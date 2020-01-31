В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию

Новости мира:В Канберре (столица Австралии) объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров.

Власти австралийской столицы Канберры в связи с подобравшимися к городу пожарами объявили первое за почти два десятилетия чрезвычайное положение.

Об этом сообщает ВВС.

"Власти Австралийской столичной территории (ACT) объявили чрезвычайное положение, поскольку к югу от Канберры бушуют мощные лесные пожары", - говорится в сообщении.

По словам чиновников, это самая серьезная угроза пожара за последние два десятилетия.

"В настоящее время АСТ сталкивается с самой большой угрозой лесного пожара после разрушительных пожаров 2003 года", - заявил в пятницу главный министр Эндрю Барр.

Жителей пригородов Канберры призвали к готовности к возможной эвакуации.

Как сообщалось, с сентября в результате лесных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 33 человека и разрушены тысячи домов, более 11 миллионов гектаров земли было выжжено.