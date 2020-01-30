Скачать
Четверг, 30.01.2020
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января

В Австралии снова могут возобновиться природные пожары

В Австралии снова могут возобновиться природные пожары
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Австралийцев предупредили о приближении новой волны экстремальной жары, грозящей обострить и без того катастрофическую ситуацию с масштабными пожарами лесов и кустарника.

На юге Австралии после дождей вновь ожидается наступление жары, которая может привести к возобновлению природных пожаров, сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на австралийское Бюро метеорологии.

"Сочетание этих действительно жарких условий, а также повышение влажности приведут к очень высоким дневным и ночным температурам", - заявила представитель бюро Дайана Иди. "В результате мы ожидаем развития сильной и экстремальной жары на большей части юго-востока Австралии", - добавила она.

Температура в городе Аделаида (штат Южная Австралия) уже превысила 41 градус по Цельсию, в Мельбурне температура достигла 38,1 градуса, в то время как в столице страны Канберре столбик термометра к 15:00 (7:00 мск) достиг отметки в 35 градусов.

Вид с космоса: NASA показало, как дым австралийских пожаров проделал кругосветное путешествие (Фото, Видео)

По данным метеорологического бюро, к выходным температура в пострадавших от пожара районах, в частности в южной части штата Новый Южный Уэльс, может повыситься до 45 градусов.

Накануне служба пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс предупредила о возвращении риска возникновения пожаров и призвала жителей сохранять бдительность.

В настоящий момент на территории штата Новый Южный Уэльс насчитывается около 70 очагов пожаров.

Австралийские военные приходят кормить спасенных коал

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 32 человека, разрушены более 2 тыс. домохозяйств. От пожаров в Австралии пострадали около 2,4 тыс. человек.

Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса. Большинство пожаров бушует на территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

К борьбе с огнем присоединились спасатели из разных стран мира, в частности из США и Канады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожары, Австралия, Жара, Огонь, Новый Южный Уэльс, Пожары в Австралии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
04 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
05 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Киевом построят новые развязки
Под Киевом построят новые развязки
Следующие два года могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений
Следующие два года могут стать самыми жаркими
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд
СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь