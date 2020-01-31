Сезон дождей: стихия забрала жизни 45 жителей Мозамбика (Фото)

Новости мира:Правительство Мозамбика рассказало о печальной статистике смертей от наводнений и оползней в Мозамбике.

Сезон дождей в этом году вызвал серьезные наводнения и оползни в Мозамбике.

Об этом рассказали в The Weather Channel.

Отмечается, что в результате ненастья в Мозамбике погибли минимум 45 человек

В Национальном институте по борьбе со стихийными бедствиями (INGC - ред.) поделились более детальными подробностями. По их данным, 35 человек погибли от ударов молний, 5 человек стали жертвами наводнений, еще пятеро были погребены под оползнями.

В результате сильных дождей и наводнений были затоплены дома и нанесен серьезный ущерб. Бедствие затронуло жизни свыше 14 тыс. семей — примерно 65 тыс. человек в центральной части страны.

Отметим также, в стране затопило 47 школ и около 13 тысяч домов, сильный ветер и дождь разрушили более сотни линий электропередач.

Местные власти отмечают, что вследствие сильных наводнений и оползней 66 человек получили ранения.