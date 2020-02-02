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Западная часть Канады страдает от наводнений и оползней (Фото)

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Западная часть Канады страдает от наводнений и оползней (Фото)
13:46 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru

Новости мира:Из-за сильных ливней на западе Канады объявлено чрезвычайное положение.

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни на побережье Британской Колумбии в западной части Канады. Чрезвычайное положение местного значения было объявлено в субботу, 1 февраля, в районе Кент и в долине Ковичан по причине сложных погодных условий.

В районе Кент чрезвычайное положение было объявлено из-за того, что локальные наводнения и камнепады повредили инфраструктуру, оставив местных жителей без питьевой воды. Для ряда домов были выпущены уведомления об эвакуации. Поисково-спасательные бригады помогли десяткам людей, застрявших в транспортных средствах в глубокой воде вдоль реки Нанаймо, а также эвакуировали парк трейлеров.

Власти долины Ковичан объявили чрезвычайное положение местного значения после внезапного наводнения, вызвавшего экстренную эвакуацию людей из затопленных домов. Основные дороги в этом районе оказались повреждены или затоплены.

Из-за обрывов линий электропередачи 22 тыс. клиентов остались без электричества.

Аномальные ливни привели к двум оползням в районе Саут-Суррей-Уайт-Рок в пятницу, что заблокировало движение грузовых и пассажирских поездов. Железнодорожное сообщение на этом отрезке не возобновится до понедельника. Многочисленные мелкие обвалы затрудняют расчистку путей в штормовую погоду.

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Крупный оползень перекрыл доступ к горнолыжному курорту Сасквоч, десятки людей не имеют возможности выбраться из этого района.

Атмосферная река принесла сильные дожди со штормовыми ветрами, которые продолжались больше суток, подняв уровень воды в реках на материковой части Британской Колумбии, а также на острове Ванкувер. Количество осадков, зафиксированных в западных частях Канады, колебалось от 55 до 300 мм. В последний раз наводнение такого уровня провинция переживала в 2007 году.

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Наводнение, Канада, Ливень, Стихия, Оползни.
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