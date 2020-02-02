Франция направляет военный контингент в Африку

Новости мира:Франция направит 600 военных для борьбы с исламистскими боевиками.

Министерство обороны Франции приняло решение отправить в африканский регион Сахель 600 своих военных. Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве обороны рассказали, что часть контингента будет сосредоточена в районе между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Другая его часть будет направлена на подмогу к объединенным силам "Схельской группы пяти".

В Минобороны франции отметили, что перед военным контингентом в Сахале ставится задача по борьбе с исламистскими боевиками в регионе. В данный момент на африканском континенте находится 4500 французских военных.

Напомним, в МИД рекомендуют украинцам воздержатся от поездок в Уганду из-за опасности заболевания желтой лихорадкой.