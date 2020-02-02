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Франция направляет военный контингент в Африку

Франция направляет военный контингент в Африку
14:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Франция направит 600 военных для борьбы с исламистскими боевиками.

Министерство обороны Франции приняло решение отправить в африканский регион Сахель 600 своих военных. Об этом сообщает  Reuters.

В Министерстве обороны рассказали, что часть контингента будет сосредоточена в районе между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Другая его часть будет направлена на подмогу к объединенным силам "Схельской группы пяти".

В Минобороны франции отметили, что перед военным контингентом в Сахале ставится задача по борьбе с исламистскими боевиками в регионе. В данный момент на африканском континенте находится 4500 французских военных. 

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Напомним, в МИД рекомендуют украинцам воздержатся от поездок в Уганду из-за опасности заболевания желтой лихорадкой.

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Африка, Минобороны Франции, Французкие военные.
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