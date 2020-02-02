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Наводнения в Танзании: десятки погибших, тысячи остались без крова

Наводнения в Танзании: десятки погибших, тысячи остались без крова
15:19 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:В Танзании более 20 человек погибли в результате наводнения.

Наводнение унесло жизни 21 жителя области Линди на юго-востоке Танзании, передает танзанийский телеканал ITV.

"Число погибших в результате наводнения, которое произошло в области Линди, достигло 21 человека. Кроме того, в округе Килва находятся 500 пострадавших от наводнения, которых еще не доставили в безопасное место", - сообщает канал.

По словам главы района Килва, помощь в пострадавшие от стихии районы доставляет танзанийская армия на вертолетах и самолетах.

"На вертолете мы доставляем еду, воду, лекарства и другие необходимые вещи", - добавил он.

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В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти передает, что погибло 13 человек, наводнение оставило без крова 15 тысяч танзанийцев по всей области Линди.

Местная газета Mwancnhi добавляет, что причиной наводнения, которое началось несколько дней назад, стало переполнение местных рек водой из-за сильных дождей.

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Танзания, Наводнения, Стихийное бедствие.
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