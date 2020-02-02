Жара отступает: в столице Австралии отменили режим ЧП

Новости мира:Власти Канберры отменили чрезвычайное положение.

В столице Австралии Канберре отменили чрезвычайное положение, введенное 31 января на фоне распространения лесных пожаров.

Об этом сообщает AFP.

"Пожарная служба столицы Австралии заявила, что стихия уже не находится на уровне чрезвычайной ситуации, так как температура отступила от максимумов и прогнозировался дождь", - говорится в сообщении.

Городские власти объявили чрезвычайное положение в ожидании волны аномальной жары. В субботу температура в Канберре составила 41 градус по Цельсию, сообщило местное метеорологическое бюро.

Как сообщалось, власти Австралийской столичной территории (ACT) в связи с мощными лесными пожарами, бушующими на юге от Канберры, объявили 31 января первое на протяжении почти двух десятилетий чрезвычайное положение.

С сентября в результате лесных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 33 человека, разрушены тысячи домов, более 11 миллионов гектаров земли было выжжено.