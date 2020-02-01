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Суббота, 01.02.2020
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Еще одно нашествие: сотни тысяч летучих лисиц и собак облюбовали австралийский Брисбен

Еще одно нашествие: сотни тысяч летучих лисиц и собак облюбовали австралийский Брисбен
16:00 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:В австралийском городе Брисбен ожидается нашествие летучих лисиц и собак.

Жителей австралийского города Брисбен предупредили о грядущем нашествии летучих лисиц и собак, сообщает издание Courier Mail. Как утверждают зоологи, сотни тысяч рукокрылых животных, спасаясь от жары, облюбуют городские парки и дворы.

Департамент окружающей среды и науки штата Квинсленд предупредил о том, что скоро стаи летучих лисиц из тропических лесов на северо-западе континента, потревоженные аномальной жарой, мигрируют на юг в поисках прохлады и пищи.

На прошлой неделе 250 тысяч животных перелетели в залив Десепшен-Бэй в поисках цветущих растений, нектаром которых они питаются, а из-за зноя много цветов остается лишь в городских парках, где за растениями ухаживают и регулярно поливают.

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Также в сторону городских кварталов двинулись и летучие собаки. По данным департамента, стая из 300 тысяч этих животных уже обосновалась в городе Ингем на севере штата и, по всей видимости, скоро двинется на юг. Этого момента очень ждут жители города, которых такое соседство совсем не радует.

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Количество рукокрылых в городе давно достигло критической точки. Летучие собаки обосновались в парке у городской больницы, и теперь госпиталь не может принимать вертолеты санавиации, а это уже вопрос жизни и смерти.

Австралийское законодательство не позволяет причинять вреда этим животным, поэтому жителям придется ждать, пока стаи крыланов покинут город по своей воле. В департаменте окружающей среды Квинсленда отмечают, что эти животные очень чувствительны к жаре и с наступлением высоких температур, чего синоптики ждут уже в ближайшие выходные, они продолжат мигрировать на юг.

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Австралия, Брисбен, Летучие собаки, Летучие лисицы.
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