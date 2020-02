Еще одно нашествие: сотни тысяч летучих лисиц и собак облюбовали австралийский Брисбен

Жителей австралийского города Брисбен предупредили о грядущем нашествии летучих лисиц и собак, сообщает издание Courier Mail. Как утверждают зоологи, сотни тысяч рукокрылых животных, спасаясь от жары, облюбуют городские парки и дворы.

Департамент окружающей среды и науки штата Квинсленд предупредил о том, что скоро стаи летучих лисиц из тропических лесов на северо-западе континента, потревоженные аномальной жарой, мигрируют на юг в поисках прохлады и пищи.

На прошлой неделе 250 тысяч животных перелетели в залив Десепшен-Бэй в поисках цветущих растений, нектаром которых они питаются, а из-за зноя много цветов остается лишь в городских парках, где за растениями ухаживают и регулярно поливают.

Также в сторону городских кварталов двинулись и летучие собаки. По данным департамента, стая из 300 тысяч этих животных уже обосновалась в городе Ингем на севере штата и, по всей видимости, скоро двинется на юг. Этого момента очень ждут жители города, которых такое соседство совсем не радует.

At least a dozen parents have pulled their children out of school over disease fears, as a bat colony invades a Queensland town. Hundreds of thousands of the creatures are making Ingham their home, even disrupting medical emergencies. @ElliottChipper #7NEWS pic.twitter.com/hv7b9Bz4vy

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) January 24, 2020