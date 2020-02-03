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Понедельник, 03.02.2020

Под "ледником Судного дня" нашли рекордно теплую воду (Видео)

Под антарктическим ледником Туэйтс, который также называют "ледником Судного дня", обнаружили рекордно теплую воду. Об этом говорится в исследовании группы ученых во главе с Дэвидом Холландом из Департамента окружающей среды Нью-Йоркского университета, передает The Hill. Специалисты проделали в леднике отверстие глубиной около 609 метров и опустили прибор для измерения температуры в жизненно важную точку, где ледник встречается с морем. Оказалось, что температура воды здесь более чем на два градуса выше температуры замерзания. Холланд считает, что этот симптом "предупреждает о потенциальных страшных изменениях на планете". По его словам, ледник неудержимо отступает и эффект от его таяния будет ощущаться в населенных частях мира. Ледник Туэйтс является одним из самых быстро тающих ледников Антарктиды - исследователи считают его самым опасным для глобального повышения уровня моря ледником . Если бы ледник растаял полностью, то он бы вылил бы в океан массу воды, примерно равную размеру Великобритании. Его обрушение подняло бы глобальный уровень моря почти на метр, ставя под угрозу прибрежные населенные районы.
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Вода, Глобальное потепление, Антарктида, Ледник Судного дня.
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