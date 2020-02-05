Коронавирус уже унес 490 жизней в Китае, более 24 тысяч человек заразились

Новости мира:За последние сутки в Китае скончались 65 человек (все в провинции Хубэй) и выявлены 3,8 тысячи новых случаев заболевания.

В Китае жертвами нового коронавируса стали 490 человек, более 24 тысяч человек заразились. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на полночь, 4 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли", − говорится в сообщении.

За последние сутки в Китае скончались 65 человек (все в провинции Хубэй) и выявлены 3,8 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявлено 18 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), в Макао − десять и на Тайване − 11.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

По состоянию на вторник количество умерших в мире от коронавируса составляло 427 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения достигло 20 606.

По информации CNN, существует по меньшей мере 185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом более чем в 25 странах и на территориях, находящихся за пределами материкового Китая.