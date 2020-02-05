Скачать
Среда, 05.02.2020
Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП
Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП
Правительство создаст Министерство по вопросам оккупированных территорий
Правительство создаст Министерство по вопросам оккупированных территорий
Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико
Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико
Знаменитости, которые никогда не были связаны узами брака (Фото)
Знаменитости, которые никогда не были связаны узами брака (Фото)

Коронавирус уже унес 490 жизней в Китае, более 24 тысяч человек заразились

Коронавирус уже унес 490 жизней в Китае, более 24 тысяч человек заразились
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За последние сутки в Китае скончались 65 человек (все в провинции Хубэй) и выявлены 3,8 тысячи новых случаев заболевания.

В Китае жертвами нового коронавируса стали 490 человек, более 24 тысяч человек заразились. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на полночь, 4 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли", − говорится в сообщении.

За последние сутки в Китае скончались 65 человек (все в провинции Хубэй) и выявлены 3,8 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявлено 18 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), в Макао − десять и на Тайване − 11.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

По состоянию на вторник количество умерших в мире от коронавируса составляло 427 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения достигло 20 606.

Трамп готовится выступить перед Конгрессом о состоянии дел в стране

По информации CNN, существует по меньшей мере 185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом более чем в 25 странах и на территориях, находящихся за пределами материкового Китая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, КНР, Смерть, Количество смертей, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
02 Арахамия: На этой неделе мы настроены голосовать за землю
03 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
04 Разумков о роспуске Рады: Парламент имеет иммунитет на год
05 Разумков о законопроекте о рынке земли: Он стоит в повестке дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня
На Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
Рецепт дня: Знаменитый львовский сырник
Рецепт дня: Знаменитый львовский сырник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь