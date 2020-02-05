Трамп готовится выступить перед Конгрессом о состоянии дел в стране

Новости мира:Выступление Дональда Трампа будет происходить в то время, как в Сенате США продолжается судебный процесс по импичменту главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером выступит перед обеими палатами американского Конгресса с ежегодным обращением о положении дел в стране. Как сообщили в Белом доме, речь президента коснется реализации его лозунг "Сделаем Америку великой снова".

"Сегодняшняя речь будет в общем о возвращении великой Америки. Президент Дональд Трамп поделится своим видением относительно непоколебимого оптимизма и с гордостью доложит, что состояние наше государство снова набрало сил", - написала на официальной твиттер-странице пресс-секретарь администрации Трампа Стефани Гришем.

Ожидается, что все члены Палаты представителей и Сената американского Конгресса соберутся во вторник в Капитолии в 21 по местному времени (в 4 утра по Киеву) для того, чтобы заслушать ежегодное послание президента.