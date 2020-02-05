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Трамп огласит традиционное обращение к американскому народу

Трамп огласит традиционное обращение к американскому народу
04:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Начало выступления запланировано на 21:00 вторника по времени восточного побережья.

Президент США Дональд Трамп в среду утром выступит с традиционным обращением к народу. Это послание президент оглашает в палате представителей в присутствии и конгрессменов, и сенаторов от обеих партий. Кроме того, на выступление приглашаются почетные гости - в частности представители администрации, судьи Верховного суда.

"Мы рассчитываем выступить с очень-очень положительным посланием", - сообщил ранее Трамп журналистам.

Ожидается, что в речи американский президент предложит политическим оппонентам работать совместно в таких сферах, как здравоохранение и модернизация инфраструктуры.

Он также может коснуться торговых соглашений с Китаем, а также с Мексикой и Канадой, сделав упор на том, что эти шаги способствуют росту американской экономики.

Кроме того, не исключено, что Трамп расскажет о мерах, предпринимаемых в сфере национальной безопасности, а также об усилиях по сдерживанию миграционных потоков на южной границе США.

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Наблюдатели отмечают, что эта речь прозвучит между двумя другими важными для политической жизни в США событиями - внутрипартийными первичными выборами в штате Айова, на которых Трамп заручился колоссальной поддержкой однопартийцев-республиканцев и финальным голосованием по импичменту в отношении Трампа, которое запланировано в сенате на среду.

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США, Дональд Трамп, Американский народ, Традиционное обращение.
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