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У Трампа оценили потери экономики США от коронавируса

У Трампа оценили потери экономики США от коронавируса
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За минувшие сутки количество умерших в мире от коронавируса возросло до 427 человек.

Главный советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что прогнозирует минимальное влияние последствий нового коронавируса на экономику США, однако это может иметь некоторое влияние на подписанную недавно "первую фазу" торгового соглашения с Китаем. Об этом советник Трампа заявил во вторник, сообщает The Hill.

"По нашим оценкам, влияние будет минимальным. Мир – это не провинция Ухань", - заявил советник Трампа в прямом телеэфире.

По его словам, "вспышка может стоить экономике США 0,2 % в первом квартале и, возможно, еще 0,2% впоследствии".

Кудлоу еще раз подчеркнул, что вирус не будет иметь "катастрофических" последствий для американской экономики. Однако это может уменьшить обещанный рост товарооборота с Китаем в соответствии с договоренностями "первой фазы" торгового соглашения с Пекином, подписанного в прошлом месяце.

Согласно достигнутой договоренности, Китай пообещал увеличить закупки в США на $200 млрд, но также заявил, что будет делать это в соответствии с рыночными условиями.

По последним данным, за минувшие сутки количество умерших в мире от коронавируса возросло до 427 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20 606.

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По информации CNN, существует по меньшей мере 185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в более чем 25 странах и на территориях за пределами материкового Китая.

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США, Экономика, Дональд Трамп, Коронавирус, Потеря экономики.
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